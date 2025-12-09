Icon

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10699 نقطة

الثلاثاء ٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٤٤ مساءً
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10699 نقطة
المواطن - فريق التحرير

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، مرتفعًا (74.29) نقطة ليقفل عند مستوى (10699.79) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (4) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (174) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (161) شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم (87) شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الوطنية للتعليم، والإعادة السعودية، أسمنت اليمامة، ومجموعة صافولا، والبحري الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الجزيرة ريت، ودراية ريت، وأسمنت القصيم، وتشب، والمواساة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (8.09%) و(2.44%).

وكانت أسهم شركات سي جي إس، وأمريكانا، والأهلي، وأرامكو السعودية، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات الأهلي، والراجحي، وسي جي إس، وstc، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا (7.93) نقاط ليقفل عند مستوى (23919.40) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (16) مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.

