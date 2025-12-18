سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى (10450) نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، مرتفعًا (36.21) نقطة ليقفل عند مستوى (10450.27) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (5.8) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (211) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (100) شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم (154) شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسمنت العربية، والبحري، والمملكة، والموسى، ومعادن الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الرمز، ونماء للكيماويات، وسناد القابضة، ودراية، ومجموعة إم بي سي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (5.62%) و(14.29%).

وكانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، والجزيرة، والأهلي، ومسار هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، وstc، وطيران ناس الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم، منخفضًا (74.39) نقطة ليقفل عند مستوى (23354.28) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (17) مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.