سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10490 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا بمقدار (109.18) نقاط، ليصل إلى مستوى (10490.69) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (3.2) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (150) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (249) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (12) شركة.
وكانت أسهم شركات المتحدة للتأمين، وصادرات، وجاكو، وأبو معطي، والخليجية العامة، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات نسيج، وسدكو كابيتال ريت، ومجموعة تداول، وبي إس إف، وساكو الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.73%) و(5.87%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وصادرات، وباتك، وأرامكو السعودية، ومهارة، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات سليمان الحبيب، والراجحي، وأرامكو السعودية، وstc، والأهلي، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار (255.50) نقطة، ليصل إلى مستوى (23296.29) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (24) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.