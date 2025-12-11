سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10715 نقطة

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا (10.18) نقاط ليقفل عند مستوى (10715.98) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (3.3) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (159) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (68) شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم (176) شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات برغرايزر، وطيران ناس، والأول، ومهارة، وأديس الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات تبوك الزراعية، وولاء، وريدان، ونسيج، وسي جي إس الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (6.67%) و(5.68%).
فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، وباتك، ومهارة، والكيميائية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وstc، والأهلي، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
فيما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا (69.24) نقطة ليقفل عند مستوى (23827.66) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (20) مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.