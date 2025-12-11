سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10715 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا (10.18) نقاط ليقفل عند مستوى (10715.98) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (3.3) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (159) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (68) شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم (176) شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات برغرايزر، وطيران ناس، والأول، ومهارة، وأديس الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات تبوك الزراعية، وولاء، وريدان، ونسيج، وسي جي إس الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (6.67%) و(5.68%).

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، وباتك، ومهارة، والكيميائية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وstc، والأهلي، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

فيما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا (69.24) نقطة ليقفل عند مستوى (23827.66) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (20) مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.