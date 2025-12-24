سُلطان عُمان يمنح قائد القوات الجوية الملكية السعودية وسام عُمان العسكري

مَنحَ جلالة السلطان هيثم بن طارق سُلطان عُمان، اليوم، صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبد العزيز، قائد القوات الجوية الملكية السعودية وسام عُمان العسكري من الدرجة الثانية، لجهوده وإسهاماته في توثيق أواصر التعاون العسكري القائم بين البلدين الشقيقين.

وسلَّم الوسام لسمو قائد القوات الجوية، صاحبُ السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، بحضور قائد سلاح الجو السلطاني العماني اللواء الركن طيار خميس الغافري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان إبراهيم بن سعد بن بيشان، والوفد المرافق لسمو قائد القوات الجوية.

إلى ذلك، التقى سمو قائد القوات الجوية، معالي وزير المكتب السلطاني الفريق أول سلطان بن محمد النعماني، وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكان سمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، قد وصل أمس إلى سلطنة عمان الشقيقة في زيارة رسمية لقيادة سلاح الجو السلطاني العُماني، التقى خلالها قائد السلاح اللواء الركن طيار خميس الغافري، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في مجال التدريبات والتمارين بين الجانبين.

كما زار سموه والوفد المرافق المركز الجوي للتدريب التخصصي، واطّلع على ما يضمه من إمكانات تدريبية متقدمة، تعكس مستوى التطور الذي يشهده سلاح الجو السلطاني العُماني في مجالات التأهيل والتدريب.