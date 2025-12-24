Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

سُلطان عُمان يمنح قائد القوات الجوية الملكية السعودية وسام عُمان العسكري

الأربعاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٢١ مساءً
سُلطان عُمان يمنح قائد القوات الجوية الملكية السعودية وسام عُمان العسكري
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

مَنحَ جلالة السلطان هيثم بن طارق سُلطان عُمان، اليوم، صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبد العزيز، قائد القوات الجوية الملكية السعودية وسام عُمان العسكري من الدرجة الثانية، لجهوده وإسهاماته في توثيق أواصر التعاون العسكري القائم بين البلدين الشقيقين.

وسلَّم الوسام لسمو قائد القوات الجوية، صاحبُ السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، بحضور قائد سلاح الجو السلطاني العماني اللواء الركن طيار خميس الغافري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان إبراهيم بن سعد بن بيشان، والوفد المرافق لسمو قائد القوات الجوية.

قد يهمّك أيضاً
سلطان عمان: ندعم قطر في أي إجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها

سلطان عمان: ندعم قطر في أي إجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها

سلطان عمان يستقبل ولي العهد

سلطان عمان يستقبل ولي العهد

إلى ذلك، التقى سمو قائد القوات الجوية، معالي وزير المكتب السلطاني الفريق أول سلطان بن محمد النعماني، وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكان سمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، قد وصل أمس إلى سلطنة عمان الشقيقة في زيارة رسمية لقيادة سلاح الجو السلطاني العُماني، التقى خلالها قائد السلاح اللواء الركن طيار خميس الغافري، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في مجال التدريبات والتمارين بين الجانبين.

كما زار سموه والوفد المرافق المركز الجوي للتدريب التخصصي، واطّلع على ما يضمه من إمكانات تدريبية متقدمة، تعكس مستوى التطور الذي يشهده سلاح الجو السلطاني العُماني في مجالات التأهيل والتدريب.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد