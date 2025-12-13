شاشات مضيئة في معرض وزارة الداخلية بمهرجان الإبل تبرز جهود رجال الأمن في مختلف المهام

تستعرض وزارة الداخلية من خلال معرضها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد حضورًا بصريًا لافتًا يسلط الضوء على الجهود التي يبذلها رجال الأمن في مختلف قطاعات الوزارة، وذلك عبر ممرات تتوزع على جنباتها شاشات مضيئة تحمل رسائل وطنية وصورًا توثق جانبًا من مهامهم الميدانية والإنسانية.

وتقدم الشاشات سلسلة من المشاهد التي تجسد العمل الأمني في مجالاته المتنوعة، بدءًا من المهام المرورية وخدمات الأمن العام، مرورًا بجهود الدفاع المدني والقوات الخاصة، ووصولًا إلى الأدوار الإنسانية التي يؤديها رجال الأمن في مواقع متعددة داخل المملكة، بما يعكس الشمولية والاتساع في مسؤوليات قطاعات الوزارة.

ويأتي إبراز هذه الأعمال تحت شعار «السعودية داخل كل سعودي» ليعكس قيمة الانتماء ويظهر الصورة الحقيقية لرجال الأمن وما يقدمونه من تفانٍ وإخلاص لخدمة المجتمع وحماية مكتسباته.

ويتيح المعرض لزوّاره الاطلاع على نماذج مصوّرة توثق منظومة العمل الأمني بمختلف مراحلها، وتعرض بأسلوب بصري حديث حجم الجهد الذي يبذله رجال الأمن في أداء مهامهم اليومية، في بيئات متنوعة تمتد من الميدان إلى الخدمات التنظيمية والوقائية.

ويمثل المعرض منصة تعريفية تبرز الدور الحيوي لوزارة الداخلية وما تقوم به قطاعاتها من أعمال راسخة تسهم في حفظ الأمن وتعزيز الاستقرار في جميع مناطق المملكة.