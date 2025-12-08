شاطئ المرجان بالظهران.. تجربة ترفيهية متكاملة

يعد شاطئ المرجان بمدينة الظهران أحد أبرز المواقع البحرية التي تمتاز بأجوائها الهادئة وإطلالتها الساحرة على الواجهة البحرية، ويجمع الاستجمام والأنشطة العائلية والبيئة المنظمة، ما يجعل منه موقعًا مثاليًا لجذب الزوار لقضاء أوقات ممتعة.

وأوضحت أمانة المنطقة الشرقية أن شاطئ المرجان يأتي ضمن سلسلة المواقع التي تحظى بعناية واهتمام، لما يمثله من قيمة ترفيهية وسياحية تعزز نمط الحياة الصحي، وتوفر مساحة مفتوحة تجمع جمال البحر والعناصر الجمالية المحيطة به، مما يجعل الشاطئ خيارًا مميزًا للباحثين عن الهدوء والأنشطة الخارجية.

ويتميز الشاطئ بمناطق جلوس مطلة على البحر، ومساحات مخصصة للعائلات، إضافة إلى بيئة نظيفة ومنظمة تسهم في تقديم تجربة ترفيهية متكاملة، كما تتوفر في الموقع مرافق خدمية تساعد الزوار على قضاء يوم ممتع وسط أجواء مريحة تعكس الاهتمام المستمر برفع مستوى الخدمات العامة، إلى جانب العمل على ممشى الصدف من خلال مضمار المشي وتحسين طبقاته الإنشائية لضمان الاستخدام الآمن والمريح، حيث طُوّرت الإنارة التجميلية بما يحقق بيئة مناسبة لممارسة الرياضة في جميع أوقات اليوم، وتوسيع الغطاء النباتي وتنسيق المساحات الخضراء بما يحقق بيئة صحية وجذابة للرياضيين والمتنزهين.

ويمثل شاطئ المرجان وممشى الصدف إضافة نوعية للمرافق العامة في الظهران، حيث يقدمان خيارات متنوعة للترفيه والرياضة والراحة النفسية، ويعكسان الجهود المبذولة لتوفير بيئة حضرية متكاملة تلبي تطلعات السكان والزوار.

وبينت الأمانة أنها تسعى إلى تعزيز جودة الحياة من خلال هذه المواقع، وفق برامج تشغيلية وخدمية مستمرة تهدف إلى المحافظة على نظافتها، ورفع كفاءة مرافقها، وتوفير تجربة آمنة وممتعة للجميع، بما يسهم في جعل المدينة إحدى أبرز الوجهات التي تجمع التطور الحضري والطبيعة.