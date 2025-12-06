شاهد.. رصد طائر الحسون الصحراوي في منطقة الحدود الشمالية

المنافذ الجمركية تسجّل 1205 حالة ضبط خلال أسبوع أمير جازان يعزي محافظ العارضة في وفاة عمه “عاش سلمان يا بلادي” تشعل الوادي.. ليلة فنية في أجواء الدرعية الساحرة أتربة مُثارة ورياح نشطة على محافظة الجموم شاهد.. رصد سديم “رأس الحصان” في سماء القصيم ضبط مواطن مخالف أشعل النار في محمية طويق الطبيعية وزارة الدفاع تحصد جائزة أفضل تواصل استراتيجي بقمة ICON 2025 39 ألف مهمة تطوعية و19 ألف متطوع في الحرمين الشريفين ضبط 19790 مخالفًا بينهم 15 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف والأمانة تنبيه من حالة مطرية ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل
شهدت منطقة الحدود الشمالية خلال الأيام الماضية رصدًا ميدانيًا لطائر الحسون الصحراوي، أحد أبرز الزوّار الشتويين الذين تستقطبهم بيئات المنطقة ضمن موسم الهجرة السنوي. وظهر الطائر في عدد من المواقع المفتوحة التي تتميّز بغطائها النباتي الموسمي، ما جعله نقطة جذب لهواة مراقبة الطيور والمهتمين بالتنوّع الأحيائي.
ويُعد الحسون الصحراوي من الطيور المهاجرة التي تتخذ من أجواء المملكة محطة شتوية ملائمة، إذ يتغذّى على البذور والنباتات البرية، ويتميّز بريشه الزاهي وصوته العذب.
ورصد هذا الطائر في شمال المملكة يُعد إبرازًا لأهمية الموقع الإستراتيجي للمملكة على خريطة هجرة الطيور، ودورها البارز في احتضان التنوع البيئي، وتوفير بيئات طبيعية غنية تدعم استمرار هذه الرحلات الموسمية.