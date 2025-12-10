Icon

8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي Icon أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق Icon انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري Icon المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس Icon الرئاسة الفلسطينية تدين التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك المغرب في ضحايا انهيار المبنيين Icon أداة جديدة.. إنستغرام يمنح المستخدمين سيطرة على خوارزمية الريلز Icon النصر يهزم الوحدة الإماراتي وديًا Icon الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة 0.25% Icon واشنطن: دمج قسد بالجيش السوري يعزز الأمن ونسعى لتعزيز التعاون مع دمشق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف

الأربعاء ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٢ مساءً
شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة طريف وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

قد يهمّك أيضاً
لقطات توثق أمطار الخير على منطقة القصيم

لقطات توثق أمطار الخير على منطقة القصيم

لجنة حصر أضرار الأمطار تباشر أعمالها ميدانيًا في ينبع

لجنة حصر أضرار الأمطار تباشر أعمالها ميدانيًا في ينبع

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه من حالة مطرية ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل
السعودية اليوم

تنبيه من حالة مطرية ورياح شديدة السرعة...

السعودية اليوم
لقطات توثق الحالة المطرية على محافظة أملج
السعودية اليوم

لقطات توثق الحالة المطرية على محافظة أملج

السعودية اليوم
لقطات توثق أمطار الخير على منطقة القصيم
السعودية اليوم

لقطات توثق أمطار الخير على منطقة القصيم

السعودية اليوم
حالة مطرية على محافظة العُلا
السعودية اليوم

حالة مطرية على محافظة العُلا

السعودية اليوم
تبوك تتصدر هطول الأمطار بـ 118.5 ملم و47 محطة ترصد كميات متفرقة في 4 مناطق
السعودية اليوم

تبوك تتصدر هطول الأمطار بـ 118.5 ملم...

السعودية اليوم
أمطار ورياح نشطة على سكاكا ودومة الجندل
السعودية اليوم

أمطار ورياح نشطة على سكاكا ودومة الجندل

السعودية اليوم
لجنة حصر أضرار الأمطار تباشر أعمالها ميدانيًا في ينبع
السعودية اليوم

لجنة حصر أضرار الأمطار تباشر أعمالها ميدانيًا...

السعودية اليوم