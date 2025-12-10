شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف

8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس الرئاسة الفلسطينية تدين التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك المغرب في ضحايا انهيار المبنيين أداة جديدة.. إنستغرام يمنح المستخدمين سيطرة على خوارزمية الريلز النصر يهزم الوحدة الإماراتي وديًا الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة 0.25% واشنطن: دمج قسد بالجيش السوري يعزز الأمن ونسعى لتعزيز التعاون مع دمشق
هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة طريف وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.
امطار طريف الحدود الشمالية اليوم pic.twitter.com/WcuXXU5Oqh
— #فريق_طقس_المملكة 🇸🇦 (@saudiweathergr) December 10, 2025