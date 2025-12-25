شخص يلقي نفسه من الأدوار العليا بالمسجد الحرام وإصابة رجل أمن

أكد الأمن العام، مساء اليوم الخميس، أن القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، باشرت في حينه حالة إلقاء شخص نفسه من الأدوار العلوية.

وقال الأمن العام، عبر حسابه في منصة إكس” القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام تباشر – في حينه – حالة إلقاء شخص نفسه من الأدوار العلوية للمسجد الحرام، وإصابة رجل أمن أثناء محاولة منعه من الارتطام بالأرض وقت سقوطه”.