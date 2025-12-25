Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
أثناء محاولة منعه من الارتطام بالأرض وقت سقوطه

شخص يلقي نفسه من الأدوار العليا بالمسجد الحرام وإصابة رجل أمن

الخميس ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٣ مساءً
شخص يلقي نفسه من الأدوار العليا بالمسجد الحرام وإصابة رجل أمن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد الأمن العام، مساء اليوم الخميس، أن القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، باشرت في حينه حالة إلقاء شخص نفسه من الأدوار العلوية.

وقال الأمن العام، عبر حسابه في منصة إكس” القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام تباشر – في حينه – حالة إلقاء شخص نفسه من الأدوار العلوية للمسجد الحرام، وإصابة رجل أمن أثناء محاولة منعه من الارتطام بالأرض وقت سقوطه”.

قد يهمّك أيضاً
الأمن العام: مواقع مشبوهة تنتحل صفة الخدمات الإلكترونية فاحذروها

الأمن العام: مواقع مشبوهة تنتحل صفة الخدمات الإلكترونية فاحذروها

“الشؤون الدينية” تُعلن إقامة دورة علمية لحفظ السنة والمتون بالمسجد الحرام

“الشؤون الدينية” تُعلن إقامة دورة علمية لحفظ السنة والمتون بالمسجد الحرام

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تخصيص مسارات لكبار السن وذوي الإعاقة في المسجد الحرام
السعودية اليوم

تخصيص مسارات لكبار السن وذوي الإعاقة في...

السعودية اليوم
الأمن العام: مواقع مشبوهة تنتحل صفة الخدمات الإلكترونية فاحذروها
السعودية اليوم

الأمن العام: مواقع مشبوهة تنتحل صفة الخدمات...

السعودية اليوم
الأمن العام يقدّم لزوّار واحة الأمن تجربة VR بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
السعودية اليوم

الأمن العام يقدّم لزوّار واحة الأمن تجربة...

السعودية اليوم
“الشؤون الدينية” تُعلن إقامة دورة علمية لحفظ السنة والمتون بالمسجد الحرام
السعودية اليوم

“الشؤون الدينية” تُعلن إقامة دورة علمية لحفظ...

السعودية اليوم
الخط العربي يزيّن أروقة وجنبات المسجد الحرام
السعودية اليوم

الخط العربي يزيّن أروقة وجنبات المسجد الحرام

السعودية اليوم
خطيب المسجد الحرام: بعض الناس يدعون الأولياء ويستغيثون بهم وقد أبطل الله هذه الشبهة
السعودية اليوم

خطيب المسجد الحرام: بعض الناس يدعون الأولياء...

السعودية اليوم