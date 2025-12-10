شرطة جدة تباشر واقعة مشاجرة شخصين في مكان عام الدفاع المدني: اتبعوا إرشادات السلامة عند استخدام وسائل التدفئة الأرض على موعد مع شهب التوأميات شتاء الباحة.. طبيعة خلابة تتزيّن بالضباب وبرودة الأجواء طريقة التحقق من أهلية الحصول على تأشيرة العمالة المنزلية حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة ديسمبر محمية الأمير محمد بن سلمان تُطلق برنامج التتبع المباشر لحركة السلاحف بالأقمار الصناعية حرس الحدود يشارك في معرض اليوم السعودي والعالمي للتطوع 2025 بجازان الموارد البشرية في 2025.. مبادرات وقرارات تُحقق العدالة وتحفظ الحقوق وتُعزز بيئة سوق العمل ضبط مواطن رعى 12 متنًا من الإبل في محمية الإمام تركي
باشرت شرطة محافظة جدة – في حينه-، واقعة ظهور شخصين في محتوى مرئي يتشاجران في مكان عام.
وأضاف الأمن العام عبر منصة إكس أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.