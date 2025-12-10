شرطة جدة تباشر واقعة مشاجرة شخصين في مكان عام

باشرت شرطة محافظة جدة – في حينه-، واقعة ظهور شخصين في محتوى مرئي يتشاجران في مكان عام.

وأضاف الأمن العام عبر منصة إكس أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.