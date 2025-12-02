Icon

شرط مهم للحصول على دعم سكني

الثلاثاء ٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٢٣ مساءً
شرط مهم للحصول على دعم سكني
المواطن - فريق التحرير

أعاد برنامج سكني التذكير بأنه من شروط الحصول على دعم البرنامج أن لا يكون لدى المتقدم أو أحد المرفقين بالطلب منزل ملائم للسكن.

وتابع سكني عبر منصة إكس أنه للإطلاع على كافة شروط الإستحقاق يمكن زيارة اللائحة التنفيذية عبر الرابط التالي: هنا.

الاستعلام عن الدعم السكني

وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم السكني إلكترونيًّا عبر اتباع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول على منصة سكني من هنا. تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثانيًا: بعد ذلك كتابة جميع الطلبات والبيانات.

ثالثًا: ثم الضغط على تسجيل دخول.

رابعًا: الضغط على التحقق من حالة الاستحقاق.

خامسًا: التأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة التي تم إدراجها. ثم الضغط على كلمة استعلام، بعد دقائق يظهر موعد صدور الدعم وجميع المعلومات التي تريد الحصول عليها.

ويؤكد الصندوق العقاري استمراره في تطوير حلول تمويلية مبتكرة، بالتعاون مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين، بما يسهم في تسهيل رحلة التملك، وتوسيع نطاق الخيارات التمويلية والسكنية الملائمة لاحتياجات المستفيدين.

ويتيح صندوق التنمية العقارية خدمات الدعم السكني، عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة “المستشار العقاري” التي تمكّن المستفيدين من بناء مسارات دعمهم، وفق أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.

