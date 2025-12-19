Icon

الأحد بداية فصل الشتاء 2025 فلكيًا  Icon إحباط محاولة تهريب 187 ألف حبة إمفيتامين مُخبأة في إرسالية طاولات طعام Icon خطيب المسجد الحرام: بعض الناس يدعون الأولياء ويستغيثون بهم وقد أبطل الله هذه الشبهة Icon توضيح من حساب المواطن بشأن عداد الكهرباء Icon القيادة الآمنة أثناء المطر تسهم في تجنب الحوادث Icon الدخان الثالثي.. بقايا سامة تهدد البيئات المغلقة Icon توقعات بطقس شديد البرودة اليوم على عدة مناطق Icon السعودية ترحب بقرار أمريكا بشأن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا  Icon مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي يعزّز حضور العربية في يومها العالمي Icon كأس العرب.. “فيفا” يعلن تقاسم السعودية والإمارات المركز الثالث رسميًا Icon

شرورة الأعلى حرارة اليوم بـ32 درجة والباحة صفر مئوية 

الجمعة ١٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:١٠ مساءً
شرورة الأعلى حرارة اليوم بـ32 درجة والباحة صفر مئوية 
المواطن - فريق التحرير

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعات درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الجمعة ببعض مدن المملكة؛ مشيرًا إلى أن شرورة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 32 درجة مئوية، فيما تسجل الباحة والسودة أدنى درجة حرارة بصفر درجة مئوية.

وذكر مركز الأرصاد، عبر موقعه الرسمي، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، شرورة 32، القنفذة 29، جازان 28 درجة مئوية والدمام ونجران ووادي الدواسر 25، جدة 24، مكة المكرمة 22، الرياض 19، المدينة المنورة 16، أبها 12، الباحة والسودة 10 درجات مئوية.

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالآتي: الباحة والسودة صفر مئوية، القريات 2، أبها وتبوك وبريدة وعرعر 6، الرياض والأحساء وحفر الباطن وبيشة 7، المدينة المنورة والمجمعة 10، مكة المكرمة 16، جدة 18 درجة مئوية.

السعودية اليوم