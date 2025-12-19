شرورة الأعلى حرارة اليوم بـ32 درجة والباحة صفر مئوية 

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعات درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الجمعة ببعض مدن المملكة؛ مشيرًا إلى أن شرورة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 32 درجة مئوية، فيما تسجل الباحة والسودة أدنى درجة حرارة بصفر درجة مئوية.

وذكر مركز الأرصاد، عبر موقعه الرسمي، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، شرورة 32، القنفذة 29، جازان 28 درجة مئوية والدمام ونجران ووادي الدواسر 25، جدة 24، مكة المكرمة 22، الرياض 19، المدينة المنورة 16، أبها 12، الباحة والسودة 10 درجات مئوية.

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالآتي: الباحة والسودة صفر مئوية، القريات 2، أبها وتبوك وبريدة وعرعر 6، الرياض والأحساء وحفر الباطن وبيشة 7، المدينة المنورة والمجمعة 10، مكة المكرمة 16، جدة 18 درجة مئوية.