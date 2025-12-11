Icon

شرورة الأعلى حرارة اليوم بـ32 مئوية والسودة الأدنى

الخميس ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:١٥ مساءً
شرورة الأعلى حرارة اليوم بـ32 مئوية والسودة الأدنى
المواطن - فريق التحرير

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعات درجات الحرارة اليوم الخميس ببعض مدن المملكة.

وبحسب الأرصاد، تسجل شرورة أعلى درجة حرارة بـ 32 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ5 درجات مئوية، ونجران 31، جازان 30، مكة المكرمة 29، جدة والأحساء 28 درجة مئوية.

كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن الرياض والدمام والخرج 27، ينبع 25، الطائف 22، المدينة المنورة 23، أبها والباحة 22، السودة 14 درجة مئوية.

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالآتي: السودة 5، تبوك 7، حائل 8، عرعر وسكاكا 9، الباحة 10، المدينة المنورة 12، شرورة 16، الرياض والأحساء 17، الدمام 20، جدة 22، مكة المكرمة 23، درجة مئوية.

