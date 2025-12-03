الشيخوخة تبدأ من البنكرياس.. احذروا 3 عادات شائعة أمطار ورياح نشطة على سكاكا ودومة الجندل أهالي الوجه يستمتعون بالأجواء الغائمة على شواطئ البحر الأحمر ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى أكثر من 800 شخص الأردن يهزم الإمارات ويتصدر المجموعة الثالثة بكأس العرب أكاديمية طويق تطلق أكاديمية كاسبرسكي في “بلاك هات 25” برئاسة الأمير فيصل بن بندر.. “بر الرياض” تعقد جمعيتها العمومية وتطلق هويتها الجديدة وخطتها الإستراتيجية 2030 التجارة: ضبط مصنع يتلاعب بأعداد المناديل الورقية القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين المخدر بالحدود الشمالية حرم أمير المدينة المنورة ترعى الملتقى الأول للطفولة المبكرة بتعليم المنطقة
قالت التأمينات الاجتماعية إنه من شروط صرف ساند للمرة الأولى العمل في وظيفة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية لمدة لا تقل عن 12 شهرًا متصلة أو متقطعة وبشرط أن تكون 12 شهرًا المتقطعة خلال 36 شهرًا من تقديم الطلب للمرة الأولى ولابد من انطباق بقية شروط الصرف.
والمعروف أن ساند يهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للموظفين السعوديين المشتركين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية وتوفير مصدر دخل شهري خلال الفترة الانتقالية الواقعة فيما بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة.
ويقتصر تطبيق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل على الذين تعطلوا عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم فيما تبلغ نسبة الاشتراك 1.5% من الراتب يدفع صاحب العمل 0.75% والمشترك 0.75% منها.
يذكر أن المادة التاسعة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل نصت على أن يستحق المستفيد التعويض اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ توافر الشروط المنصوص عليها في النظام، كما بشرط أن يكون التسجيل قد تم خلال الفترة المنصوص عليها في النظام. وبناء على ذلك تكون بداية التعويض من الشهر التالي للتقديم على طلب الاستحقاق على تعويض ساند وليس من تاريخ الاستبعاد من العمل.