قالت التأمينات الاجتماعية إنه من شروط صرف ساند للمرة الأولى العمل في وظيفة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية لمدة لا تقل عن 12 شهرًا متصلة أو متقطعة وبشرط أن تكون 12 شهرًا المتقطعة خلال 36 شهرًا من تقديم الطلب للمرة الأولى ولابد من انطباق بقية شروط الصرف.

الحماية الاجتماعية

والمعروف أن ساند يهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للموظفين السعوديين المشتركين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية وتوفير مصدر دخل شهري خلال الفترة الانتقالية الواقعة فيما بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة.

ويقتصر تطبيق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل على الذين تعطلوا عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم فيما تبلغ نسبة الاشتراك 1.5% من الراتب يدفع صاحب العمل 0.75% والمشترك 0.75% منها.

التسجيل في البرنامج