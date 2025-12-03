Icon

شروط صرف ساند للمرة الأولى

الأربعاء ٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٠ صباحاً
شروط صرف ساند للمرة الأولى
المواطن - فريق التحرير

قالت التأمينات الاجتماعية إنه من شروط صرف ساند للمرة الأولى العمل في وظيفة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية لمدة لا تقل عن 12 شهرًا متصلة أو متقطعة وبشرط أن تكون 12 شهرًا المتقطعة خلال 36 شهرًا من تقديم الطلب للمرة الأولى ولابد من انطباق بقية شروط الصرف.

الحماية الاجتماعية

والمعروف أن ساند يهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للموظفين السعوديين المشتركين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية وتوفير مصدر دخل شهري خلال الفترة الانتقالية الواقعة فيما بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة.

ويقتصر تطبيق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل على الذين تعطلوا عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم فيما تبلغ نسبة الاشتراك 1.5% من الراتب يدفع صاحب العمل 0.75% والمشترك 0.75% منها.

التسجيل في البرنامج

يذكر أن المادة التاسعة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل نصت على أن يستحق المستفيد التعويض اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ توافر الشروط المنصوص عليها في النظام، كما بشرط أن يكون التسجيل قد تم خلال الفترة المنصوص عليها في النظام. وبناء على ذلك تكون بداية التعويض من الشهر التالي للتقديم على طلب الاستحقاق على تعويض ساند وليس من تاريخ الاستبعاد من العمل.

