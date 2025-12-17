صالون B Style تجربة عناية مميزة تجمع المتعة والأناقة للصغار

يُعد صالون بي ستايل – B Style أحد المشاريع المتخصصة في تقديم خدمات العناية والتجميل للأطفال داخل المملكة، حيث نجح منذ انطلاقه في ترسيخ نموذج مختلف يجمع بين الاحترافية، والاهتمام النفسي بالطفل، وتجربة ترفيهية آمنة وممتعة للأسرة.

نشاط الصالون

ويركّز B Style على تقديم خدمات تصفيف الشعر والعناية بالمظهر للأطفال بأسلوب يناسب أعمارهم واحتياجاتهم، مع مراعاة الجوانب النفسية التي تجعل تجربة الصالون تجربة إيجابية وغير تقليدية، ويعتمد على بيئة مصممة خصيصًا للأطفال، تجمع بين الألوان الهادئة، والتصاميم الجذابة، والأدوات الآمنة، بما يخلق شعورًا بالراحة والمرح أثناء تلقي الخدمة.

وتشمل خدمات “بي ستايل” قصات شعر عصرية تناسب مختلف الأعمار، مع الاهتمام بجودة المنتجات المستخدمة، وحرص الفريق المختص على تطبيق أعلى معايير السلامة والنظافة.

كما يحرص B Style على لعب دور مجتمعي فاعل، من خلال المشاركة في الفعاليات الاجتماعية والمبادرات التي تستهدف الأطفال والعائلات. وقد برز الصالون في دعمه للأنشطة المجتمعية، والمشاركة في الفعاليات داخل المراكز التجارية، إلى جانب التفاعل مع المبادرات التي تعزز الوعي بالاهتمام بالطفل نفسيًا وجماليًا في بيئة صحية وآمنة.

فروع صالون B Style

وتنتشر فروع صالون B Style في عدد من المدن والمواقع الحيوية داخل المملكة، بما يعكس اتساع نطاق العلامة وسهولة وصولها إلى العائلات. وتشمل فروع الصالون كلاً من البوليفارد، ومشارف هيليز، وكادي مول في جيزان، إضافة إلى بارك أفينيو في الرياض، والحمرا مول، والعثيم مول في حائل، والعثيم مول في الأحساء، إلى جانب لافندا بارك مول في أبها، والظهران مول في الخبر، وسينومي مول العرب في جدة، ما يعزز حضور B Style في أبرز المراكز التجارية ويؤكد استراتيجيته في التوسع المدروس داخل المملكة.

حضور اجتماعي وإعلامي

ويولي B Style أهمية للحضور الاجتماعي والإعلامي، عبر التفاعل مع الجمهور، وتسليط الضوء على أهمية العناية بالطفل بوصفها جزءًا من ثقافة الرفاه وجودة الحياة.

وشهدت الفترة الأخيرة نشاطًا ملحوظًا للصالون منها إطلاق خدمات وتصاميم جديدة تناسب مختلف الأذواق وتعزيز الحضور في الفعاليات المجتمعية والتركيز على تطوير تجربة العميل ورفع جودة الخدمة وتوسيع دائرة التغطية الإعلامية والتواصل مع الجمهور.

ويواصل B Style توسعه داخل المملكة من خلال التواجد في مواقع استراتيجية داخل المراكز التجارية، منها “بوليفارد الرياض” بما يسهّل وصول العائلات ويعزز من انتشار العلامة. ويعكس هذا التوسع ثقة العملاء المتزايدة في مستوى الخدمة، إضافة إلى وضوح الرؤية المستقبلية للعلامة في أن تكون الخيار الأول للعناية بالأطفال في هذا القطاع المتخصص، ليكون بي ستايل هو أول مشروع عائلي مبتكر تحت الإدارة السعودية ويهدف إلى خدمة أبناء وبنات المجتمع بكل إبداع.

وما يميز B Style عن غيره من الصالونات هو فهمه العميق لطبيعة الطفل، فالصالون لا يقدّم خدمة تجميلية فقط، بل يقدّم تجربة متكاملة تُراعي مشاعر الطفل، وتخفف من رهبة القص أو التصفيف، وتحولها إلى لحظة ممتعة، ويظهر هذا الاهتمام من خلال التعامل الودود من قبل الفريق المتخصص وخلق أجواء تفاعلية تشجع الطفل على الشعور بالأمان وكذلك الحرص على أن تكون التجربة خالية من التوتر ومليئة بالمرح وهو نهج ينعكس إيجابًا على الطفل والأسرة، ويجعل زيارة الصالون تجربة متكررة وليست استثنائية.

ويمكن لقراء ومتابعي “المواطن” الاستفسار والحجز من خلال الرابط التالي: هنا. كما يمكن التواصل مع “بي ستايل” من خلال الأرقام التالية: 0546088817 | 0540010056.