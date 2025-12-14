صفر مئوي.. السعودية تشهد أول موجة باردة نهاية الأسبوع الجاري

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس
أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني أن أول موجة باردة ستشهدها مناطق المملكة نهاية الأسبوع الجاري واحتمالية ملامسة الصفر المئوي على الشمال.
وتابع القحطاني عبر منصة إكس أن ذلك يأتي بعد الجولة المطرية التي بدأت اليوم وتستمر حتى الخميس تشمل الـ 13 منطقة، وسيكون هناك تقرير تفصيلي من المركز الوطني للأرصاد عن انخفاض درجات الحرارة.