صفر مئوي.. السعودية تشهد أول موجة باردة نهاية الأسبوع الجاري

أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني أن أول موجة باردة ستشهدها مناطق المملكة نهاية الأسبوع الجاري واحتمالية ملامسة الصفر المئوي على الشمال.

وتابع القحطاني عبر منصة إكس أن ذلك يأتي بعد الجولة المطرية التي بدأت اليوم وتستمر حتى الخميس تشمل الـ 13 منطقة، وسيكون هناك تقرير تفصيلي من المركز الوطني للأرصاد عن انخفاض درجات الحرارة.