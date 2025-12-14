Icon

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار Icon الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور Icon منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية Icon “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال Icon تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها Icon شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف Icon 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي Icon أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق Icon انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري Icon المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

صفر مئوي.. السعودية تشهد أول موجة باردة نهاية الأسبوع الجاري

الأحد ١٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:١٧ مساءً
صفر مئوي.. السعودية تشهد أول موجة باردة نهاية الأسبوع الجاري
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني أن أول موجة باردة ستشهدها مناطق المملكة نهاية الأسبوع الجاري واحتمالية ملامسة الصفر المئوي على الشمال.

وتابع القحطاني عبر منصة إكس أن ذلك يأتي بعد الجولة المطرية التي بدأت اليوم وتستمر حتى الخميس تشمل الـ 13 منطقة، وسيكون هناك تقرير تفصيلي من المركز الوطني للأرصاد عن انخفاض درجات الحرارة.

قد يهمّك أيضاً
توقعات بموجة باردة على المناطق الوسطى في هذا الموعد

توقعات بموجة باردة على المناطق الوسطى في هذا الموعد

توقعات بموجة باردة قادمة من الشمال تبدأ الأسبوع المقبل

توقعات بموجة باردة قادمة من الشمال تبدأ الأسبوع المقبل

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد