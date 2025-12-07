Icon

صواعق رعدية وأمطار في سماء عرعر

الأحد ٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٥٨ مساءً
صواعق رعدية وأمطار في سماء عرعر
المواطن - واس

شهدت مدينة عرعر اليوم، صواعق رعدية متتابعة وأمطارًا خفيفة، صاحبها انخفاض في درجات الحرارة، وسط توقعات باستمرار الحالة المطرية خلال الساعات القادمة -بمشيئة الله-.

جعلها الله أمطار خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

