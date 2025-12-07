تعليق الدراسة الحضورية غدًا في المدينة المنورة ومحافظاتها الأفواج الأمنية تقبض على شخص لترويجه 106 كيلو قات في عسير سلمان للإغاثة يوزّع 848 سلة غذائية في وادي خالد بلبنان تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الملك عبدالعزيز ضبط مواطن تلفظ بألفاظ خادشة للحياء في مكان عام بالرياض توقعات بأمطار رعدية متفاوتة الغزارة على معظم المناطق حتى الخميس صواعق رعدية وأمطار في سماء عرعر عبدالعزيز بن سعود يعتمد إستراتيجية الهيئة العليا للأمن الصناعي الجديدة إمارة تبوك عن مقطع الانهيار الأرضي: سلامة الأرواح أولوية وإغلاق الطريق احترازيًا بشكل فوري أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في الشمالية
شهدت مدينة عرعر اليوم، صواعق رعدية متتابعة وأمطارًا خفيفة، صاحبها انخفاض في درجات الحرارة، وسط توقعات باستمرار الحالة المطرية خلال الساعات القادمة -بمشيئة الله-.
جعلها الله أمطار خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.