ضباب على القريات وطبرجل حتى العاشرة صباحًا

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب على محافظتي القريات وطبرجل, والمناطق المفتوحة والطرق السريعة غدًا السبت.

وتوقع المركز في تقريره أن تتأثر بعض محافظات المنطقة من تدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب من (1 – 3)كم في الساعة.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- الساعة الـ 1 صباحًا حتى الساعة الـ 10 صباح السبت.