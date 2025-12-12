Icon

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار Icon الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور Icon منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية Icon “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال Icon تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها Icon شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف Icon 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي Icon أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق Icon انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري Icon المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ضباب كثيف على طريف

الجمعة ١٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٤٢ مساءً
ضباب كثيف على طريف
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب ضباب كثيف على محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- الساعة الـ09:00 مساء اليوم الجمعة حتى الساعة الـ 09:00 صباح غدٍ السبت.

قد يهمّك أيضاً
موجة ضباب كثيف على المنطقة الشرقية

موجة ضباب كثيف على المنطقة الشرقية

ضباب في القريات وطبرجل

ضباب في القريات وطبرجل

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موجة ضباب كثيف على المنطقة الشرقية
السعودية اليوم

موجة ضباب كثيف على المنطقة الشرقية

السعودية اليوم