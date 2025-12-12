ضباب كثيف على طريف

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب ضباب كثيف على محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- الساعة الـ09:00 مساء اليوم الجمعة حتى الساعة الـ 09:00 صباح غدٍ السبت.