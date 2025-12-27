ضباب وانعدام في مدى الرؤية في منطقة حائل

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من ضباب وانعدام في مدى الرؤية الأفقية على مدى كيلومتر واحد أو أقل، في منطقة حائل ومحافظاتها -بمشيئة الله تعالى- تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز الوطني للأرصاد، أن الحالة تستمر حتى الساعة 9 صباحًا.