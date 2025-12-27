ضباب وانعدام في مدى الرؤية في منطقة حائل

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع طيران أديل وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من ضباب وانعدام في مدى الرؤية الأفقية على مدى كيلومتر واحد أو أقل، في منطقة حائل ومحافظاتها -بمشيئة الله تعالى- تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبين المركز الوطني للأرصاد، أن الحالة تستمر حتى الساعة 9 صباحًا.