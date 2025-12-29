تدريب 320 مراقبًا ميدانيًّا في مبادرة “رافد الحرمين” تحطم مروحيتين في ولاية نيوجيرسي الأمريكية ضباب ورياح نشطة على المنطقة الشرقية نتائج الأشواط الأولى في جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن تونس تدين اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال 16 قتيلًا في حريق بدار لرعاية المسنين بإندونيسيا أسعار النفط ترتفع في التعاملات الآسيوية المبكرة التأمينات الاجتماعية تحدد السن الأدنى للاشتراك الإلزامي سعر الفضة يتجاوز 80 دولارًا لأول مرة طقس المملكة.. أمطار وعواصف ترابية وضباب على 8 مناطق
نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة ضباب على المنطقة الشرقية، تشمل مدينة الدمام والظهران ومحافظة الجبيل، الخبر، الخفجي، القطيف، رأس تنورة، بقيق، الأحساء، العديد، تتسبب في شبه انعدام مستوى الرؤية الأفقية (1-3) كم في المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وحذّر المركز من هبوب رياح نشطة على محافظتي حفر الباطن والأحساء، تتسبب تأثيراتها في إثارة الأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم في المناطق المفتوحة والطرق السريعة، منوهًا إلى أن هذه الحالة تبدأ في الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.