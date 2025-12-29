Icon

ضباب ورياح نشطة على المنطقة الشرقية

الإثنين ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٧ صباحاً
ضباب ورياح نشطة على المنطقة الشرقية
المواطن - فريق التحرير

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة ضباب على ‏المنطقة الشرقية، تشمل مدينة الدمام والظهران ومحافظة الجبيل، الخبر، الخفجي، القطيف، رأس تنورة، بقيق، الأحساء، العديد، تتسبب في شبه انعدام مستوى الرؤية الأفقية (1-3) كم في المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وحذّر المركز من هبوب رياح نشطة على محافظتي حفر الباطن والأحساء، تتسبب تأثيراتها في إثارة الأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم في المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة، منوهًا إلى أن هذه الحالة تبدأ في الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

