ضباب ورياح نشطة على المنطقة الشرقية

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة ضباب على ‏المنطقة الشرقية، تشمل مدينة الدمام والظهران ومحافظة الجبيل، الخبر، الخفجي، القطيف، رأس تنورة، بقيق، الأحساء، العديد، تتسبب في شبه انعدام مستوى الرؤية الأفقية (1-3) كم في المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وحذّر المركز من هبوب رياح نشطة على محافظتي حفر الباطن والأحساء، تتسبب تأثيراتها في إثارة الأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم في المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة، منوهًا إلى أن هذه الحالة تبدأ في الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.