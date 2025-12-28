ضبط متجرين إلكترونيين لتأخرهما في تسليم المنتجات وغرامة مالية بحقهما

ما هي خدمة التفويض لدفع رواتب العمالة المنزلية؟ مساند توضح الأجواء الباردة والسحب المنخفضة ترسم الجمال في سماء طريف تحت الصفر.. موجة باردة على الشمالية الأربعاء والخميس اكتشاف مركب بكتيري يحمي الجسم من مرض السكري سلمان للإغاثة يوزّع ألف سلة غذائية شمال كردفان السودانية الأستديو التحليلي يعزّز وعي الصقارين ويطوّر قراءة أشواط مهرجان الصقور ضبط مخالف مارس صيد الأسماك بدون تصريح وبأدوات محظورة في جدة الحج والعمرة توقف شركة عمرة ووكيلها الخارجي لمخالفة التزامات السكن الدوري السعودي.. النصر يتصدر والهلال في الوصافة والأهلي يتلقى الخسارة الأولى جامعة نجران تعلن عن توفر وظائف أكاديمية لحملة الدكتوراة والماجستير
ضبطت وزارة التجارة متجرين إلكترونيين تأخرا في تسليم المنتجات المُباعة للمستهلكين خلال المدة المحددة نظامًا، وفرضت غرامة مالية بحقهما قدرها (46) ألف ريال، وتوجيه عقوبة الإنذار لهما نتيجة إخلالهما بالالتزامات.
وباشرت الوزارة بلاغات عن متجرين يزاولان نشاط بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، حيث ثبت للجنة النظر في مخالفات أحكام نظام التجارة الإلكترونية عدم التزام المتجرين بتسليم المنتجات المباعة خلال المدة النظامية، إضافة إلى قيامهما بإلغاء طلبات الشراء دون إرجاع قيمة المنتجات المباعة للمستهلكين.
وألزمت الوزارة المتجرين بمراجعة الوزارة، ومعالجة البلاغات المقدمة من المستهلكين بشكل فوري، وذلك لضمان حفظ حقوقهم وحماية للمستهلك.