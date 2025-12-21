ضبط مخالفين بحوزتهم كائنات فطرية بحرية مهددة بالانقراض محظور صيدها

ضبط مفتشو المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عددًا من المخالفين للائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، وذلك لحيازتهم كائنات فطرية بحرية مهددة بالانقراض محظور صيدها.

وأوضح المركز أن المضبوطات شملت 3 من قروش الحيد المرجاني ذات الزعنفة السوداء، و2 من سمكة أسفان العملاقة، وهي من الأنواع المهددة بالانقراض والمشمولة بالحماية النظامية، وصُودرت واستُكملت الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفق الأنظمة المعمول بها.

وبيّن المركز أن صيد الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض يُعد مخالفة صريحة للأنظمة، لما تمثله هذه الأنواع من أهمية بيئية في الحفاظ على التوازن الطبيعي واستدامة البيئة البحرية.

وأكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية استمراره في متابعة وضبط مخالفات الصيد، داعيًا إلى الإبلاغ عن أي مخالفات مماثلة عبر الرقم الموحد 19914.