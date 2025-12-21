ضبط مخالفين بحوزتهم كائنات فطرية بحرية مهددة بالانقراض محظور صيدها

توضيح مهم من حساب المواطن بشأن عقد الإيجار الساري بمنصة ايجار البلديات والإسكان تصدر الاشتراطات البلدية الخاصة بالمباني التعليمية الأهلية التجارة: استدعاء مجموعة أثقال قابلة للتعديل BowFlex فتح باب القبول المباشر في الكلية التقنية بمنطقة الباحة القبض على 11 يمنيًا هربوا 180 كجم من القات المخدر بجازان اختفاء 16 ملفًا من قضية إبستين من موقع “العدل” الأمريكية التعليم تعلن بدء التقديم على مقاعد الابتعاث في مستشفيات الشاريتيه بألمانيا جامعة الأميرة نورة تفتح التسجيل في معسكر “تحدي قطاع التجزئة للجيل القادم” السعودية تتقدم في مؤشر أداء الأجهزة الإحصائية SPI تكليف نجلاء العمر متحدثًا رسميًا لديوان المظالم
ضبط مفتشو المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عددًا من المخالفين للائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، وذلك لحيازتهم كائنات فطرية بحرية مهددة بالانقراض محظور صيدها.
وأوضح المركز أن المضبوطات شملت 3 من قروش الحيد المرجاني ذات الزعنفة السوداء، و2 من سمكة أسفان العملاقة، وهي من الأنواع المهددة بالانقراض والمشمولة بالحماية النظامية، وصُودرت واستُكملت الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفق الأنظمة المعمول بها.
وبيّن المركز أن صيد الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض يُعد مخالفة صريحة للأنظمة، لما تمثله هذه الأنواع من أهمية بيئية في الحفاظ على التوازن الطبيعي واستدامة البيئة البحرية.
وأكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية استمراره في متابعة وضبط مخالفات الصيد، داعيًا إلى الإبلاغ عن أي مخالفات مماثلة عبر الرقم الموحد 19914.