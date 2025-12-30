Icon

التأمينات: إعادة احتساب مدة الاشتراك بشروط بعد تعويض الدفعة الواحدة Icon القوات الخاصة للأمن والحماية تشارك في تمرين وطن 95 التعبوي Icon بدء تطبيق تعديلات أحكام اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية اعتبارًا من 1 يناير Icon ضبط 5 مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية Icon ضبط 594 كيلو أسماك فاسدة في عسير  Icon الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من بوتين  Icon محافظ الأحساء يتوّج فريق تعليم المحافظة ببطولة الجهات الحكومية لكرة القدم Icon ضوابط إصدار تأشيرات العمالة المنزلية للأعزب Icon ضبط مواطن رعى 12 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز Icon تحذير صحي: الجرعات الزائدة من الزنك قد تضر القلب والمناعة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
سُلمت المضبوطات لجهة الاختصاص

ضبط مخالف بحوزته حطب محلي في الشرقية

الثلاثاء ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٢٨ مساءً
ضبط مخالف بحوزته حطب محلي في الشرقية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزته حطب محلي معروض للبيع، وسُلمت المضبوطات لجهة الاختصاص.

ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق الفحم والحطب المحليين داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر بطرق غير نظامية عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.

قد يهمّك أيضاً
ضبط مواطن بحوزته حطب محلي في محمية الملك خالد

ضبط مواطن بحوزته حطب محلي في محمية الملك خالد

ضبط مواطن بحوزته حطب محلي معروض للبيع في المدينة المنورة

ضبط مواطن بحوزته حطب محلي معروض للبيع في المدينة المنورة

وحثت الإدارة العامة للمجاهدين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط مواطن بحوزته حطب محلي في محمية الملك خالد
السعودية اليوم

ضبط مواطن بحوزته حطب محلي في محمية...

السعودية اليوم