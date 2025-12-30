ضبط مخالف بحوزته حطب محلي في الشرقية

التأمينات: إعادة احتساب مدة الاشتراك بشروط بعد تعويض الدفعة الواحدة القوات الخاصة للأمن والحماية تشارك في تمرين وطن 95 التعبوي بدء تطبيق تعديلات أحكام اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية اعتبارًا من 1 يناير ضبط 5 مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية ضبط 594 كيلو أسماك فاسدة في عسير الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من بوتين محافظ الأحساء يتوّج فريق تعليم المحافظة ببطولة الجهات الحكومية لكرة القدم ضوابط إصدار تأشيرات العمالة المنزلية للأعزب ضبط مواطن رعى 12 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز تحذير صحي: الجرعات الزائدة من الزنك قد تضر القلب والمناعة
ضبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزته حطب محلي معروض للبيع، وسُلمت المضبوطات لجهة الاختصاص.
ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق الفحم والحطب المحليين داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر بطرق غير نظامية عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.
وحثت الإدارة العامة للمجاهدين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.