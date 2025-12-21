Icon

ضبط مخالف لنظام البيئة بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية

الأحد ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٠١ مساءً
ضبط مخالف لنظام البيئة بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
المواطن - فريق التحرير

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (11) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وطبقت الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

