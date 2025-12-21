ضبط مخالف لنظام البيئة بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية

“السجل العقاري” يبدأ تسجيل 533,672 قطعة عقارية في 4 مناطق هجوم احتيالي يستهدف حسابات واتساب المرور يطرح مزاد اللوحات المُميزة عبر أبشر هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم فعاليات معرض جدة للكتاب 2025 الشمس تتعامد على معابد الكرنك بمصر معلنة بداية فصل الشتاء جدول دروس الحصص للأسبوع الـ 17 عبر قنوات عين ومدرستي نصائح للحماية من لسعة البرد هل نشاطم وسجلك الرقمي يؤهلك لدخول أمريكا؟ العُلا تحتفي بفعالية “الطنطورة” ضمن تقليد ثقافي سنوي غدًا آرسنال يفوز على إفرتون ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (11) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وطبقت الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.