ضبط مقيمين مخالفين لمزاولة الأنشطة البحرية في القنفذة

الإثنين ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٤٥ مساءً
ضبط مقيمين مخالفين لمزاولة الأنشطة البحرية في القنفذة
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة عن ضبط مقيمين من الجنسية البنجلاديشية مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وذلك لممارستهما الصيد دون تصريح، وبحوزتهما أسماك مصيدة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

