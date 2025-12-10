ضبط مواطنين مخالفين لنظام البيئة في محمية الملك خالد

استقرار أسعار النفط مع تراجع مخاوف الإمدادات المرور: سلامة الإطارات خط الدفاع الأول أثناء الأمطار طرح مزاد اللوحات المُميزة عبر أبشر اليوم وغدًا الصين تطلق 9 أقمار اصطناعية وزارة التجارة تكشف عن أبرز مزايا قواعد المستفيد الحقيقي توقعات بخفض الفائدة في اجتماع الفيدرالي الأميركي اليوم توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد وغبار على عدة مناطق أمطار على الجوف وعرعر التأمينات تعلن فتح باب التسجيل في برنامج النخبة المنتهي بالتوظيف علماء يبتكرون أصغر وأسرع واجهة دماغ حاسوب في العالم
تمكَّنت القوات الخاصة للأمن البيئي، وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة من ضبط مواطنين مخالفين لنظام البيئة؛ لارتكابهما مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص في محمية الملك خالد الملكية، بحوزتهما بندقية هوائية، وطُبّقت الإجراءات النظامية بحقهما.
وشددت القوات على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تجرم صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد البري فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال.
وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.