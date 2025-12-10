ضبط مواطنين مخالفين لنظام البيئة في محمية الملك خالد

Icon

الأربعاء ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٢ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

تمكَّنت القوات الخاصة للأمن البيئي، وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة من ضبط مواطنين مخالفين لنظام البيئة؛ لارتكابهما مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص في محمية الملك خالد الملكية، بحوزتهما بندقية هوائية، وطُبّقت الإجراءات النظامية بحقهما.

وشددت القوات على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تجرم صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد البري فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال.

وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

