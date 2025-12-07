Icon

ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بالمدينة المنورة Icon تعليق الدراسة الحضورية غدًا في رفحاء والعويقيلة Icon رابط التجنيد الموحد في وزارة الدفاع 1447 Icon تعليق الدراسة الحضورية غدًا في المدينة المنورة ومحافظاتها Icon الأفواج الأمنية تقبض على شخص لترويجه 106 كيلو قات في عسير Icon سلمان للإغاثة يوزّع 848 سلة غذائية في وادي خالد بلبنان Icon تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الملك عبدالعزيز Icon ضبط مواطن تلفظ بألفاظ خادشة للحياء في مكان عام بالرياض Icon توقعات بأمطار رعدية متفاوتة الغزارة على معظم المناطق حتى الخميس Icon صواعق رعدية وأمطار في سماء عرعر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بالمدينة المنورة

الأحد ٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٨ مساءً
ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بالمدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها في منطقة المدينة المنورة، وطُبِّقَت الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية غرامة تصل إلى (3,000) ريال، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في المدينة المنورة ومحافظاتها

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في المدينة المنورة ومحافظاتها

تنبيه من حالة مطرية على منطقة المدينة المنورة تستمر لساعات

تنبيه من حالة مطرية على منطقة المدينة المنورة تستمر لساعات

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط مواطن نقل حطبًا محليًا في المدينة المنورة
السعودية اليوم

ضبط مواطن نقل حطبًا محليًا في المدينة...

السعودية اليوم
تقلبات جوية وأمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة حتى الثلاثاء
السعودية اليوم

تقلبات جوية وأمطار غزيرة على منطقة المدينة...

السعودية اليوم
حرس الحدود ينقذ طفلة من الغرق أثناء ممارسة السباحة بالمدينة المنورة
السعودية اليوم

حرس الحدود ينقذ طفلة من الغرق أثناء...

السعودية اليوم
تنبيه من حالة مطرية على منطقة المدينة المنورة تستمر لساعات
السعودية اليوم

تنبيه من حالة مطرية على منطقة المدينة...

السعودية اليوم
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في المدينة المنورة ومحافظاتها
السعودية اليوم

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في المدينة المنورة...

السعودية اليوم