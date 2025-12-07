ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بالمدينة المنورة تعليق الدراسة الحضورية غدًا في رفحاء والعويقيلة رابط التجنيد الموحد في وزارة الدفاع 1447 تعليق الدراسة الحضورية غدًا في المدينة المنورة ومحافظاتها الأفواج الأمنية تقبض على شخص لترويجه 106 كيلو قات في عسير سلمان للإغاثة يوزّع 848 سلة غذائية في وادي خالد بلبنان تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الملك عبدالعزيز ضبط مواطن تلفظ بألفاظ خادشة للحياء في مكان عام بالرياض توقعات بأمطار رعدية متفاوتة الغزارة على معظم المناطق حتى الخميس صواعق رعدية وأمطار في سماء عرعر
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها في منطقة المدينة المنورة، وطُبِّقَت الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية غرامة تصل إلى (3,000) ريال، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.