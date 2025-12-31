ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بمحمية طويق

إغلاق 11 لاونجًا مخالفًا في حائل اشتراطات ومتطلبات ترخيص محدثة للنُزل المؤقتة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ضبط مواطن رعى 12 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز جامعة جازان تفتح باب التقديم على الدبلومات المدفوعة هل يؤثر السجل التجاري لأحد أفراد الأسرة على دعم حساب المواطن؟ ضبط مواطن دخل بمركبته في فياض وروضات محمية الملك عبدالعزيز رياحٌ شديدة على منطقة حائل حتى المساء ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي في السعودية بنسبة 34.5% في الربع الثالث 2025 تعليم الباحة يُطلق خدمة الهاتف الإرشادي والاستشاري حصة الاقتصاد الرقمي من الناتـج المحلي الإجمالي للسعودية 16.0% لعام 2024
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في محمية طويق الطبيعية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية غرامة تصل إلى (3,000) ريال، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.