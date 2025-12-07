ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم في محمية الملك عبدالعزيز استبدال الصمام الأورطي دون جراحة ينقذ حياة تسعينية بمدينة الملك عبدالله لقاء تعريفي بمؤتمر أبشر 2025 يجمع الإعلاميين والمهتمين بالتقنية في قبة وزارة الداخلية هيئة مجلس الشورى تحيل 18 موضوعًا إلى جدول أعمال جلساتها المقبلة “موانئ” تضيف خدمة شحن جديدة إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام مساعد مدرب المنتخب السعودي: مواجهة المغرب تنافسية ونسعى لنتيجة إيجابية بدعم من السعودية.. “التحالف الإسلامي” يطلق برنامج الاستخبارات التكتيكية بالرياض عسير: فرع هيئة الصحفيين يعقد اجتماعه السنوي الأول .. مساء اليوم الجوازات: اشتراط تفعيل جواز السفر بعد تجديده تبوك تتصدر هطول الأمطار بـ 118.5 ملم و47 محطة ترصد كميات متفرقة في 4 مناطق
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وأوضحت القوات أن عقوبة مخالفة التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية دون ترخيص غرامة تصل إلى (3,000) ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.