ضبط مواطن بحوزته حطب محلي معروض للبيع في المدينة المنورة

ضبطت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة، مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزته حطب محلي معروض للبيع، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق الفحم والحطب المحليين داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر بطرق غير نظامية عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.

وحث الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.