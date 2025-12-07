Icon

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في المدينة المنورة ومحافظاتها Icon الأفواج الأمنية تقبض على شخص لترويجه 106 كيلو قات في عسير Icon سلمان للإغاثة يوزّع 848 سلة غذائية في وادي خالد بلبنان Icon تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الملك عبدالعزيز Icon ضبط مواطن تلفظ بألفاظ خادشة للحياء في مكان عام بالرياض Icon توقعات بأمطار رعدية متفاوتة الغزارة على معظم المناطق حتى الخميس Icon صواعق رعدية وأمطار في سماء عرعر Icon عبدالعزيز بن سعود يعتمد إستراتيجية الهيئة العليا للأمن الصناعي الجديدة Icon إمارة تبوك عن مقطع الانهيار الأرضي: سلامة الأرواح أولوية وإغلاق الطريق احترازيًا بشكل فوري Icon أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في الشمالية Icon

ضبط مواطن تلفظ بألفاظ خادشة للحياء في مكان عام بالرياض

الأحد ٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٨ مساءً
ضبط مواطن تلفظ بألفاظ خادشة للحياء في مكان عام بالرياض
المواطن - فريق التحرير

ضبطت دوريات الأمن، بمنطقة الرياض، مواطنًا ظهر في محتوى مرئي يتلفظ بألفاظ خادشة للحياء في مكان عام.

وبحسب الأمن العام، جرى إيقاف المخالف، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وحث الأمن العام، المواطنين والمقيمين والزوار على الإبلاغ عن أي حالات أمنية أو طارئة بالاتصال على الرقمين (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و (999) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

