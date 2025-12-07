تعليق الدراسة الحضورية غدًا في المدينة المنورة ومحافظاتها الأفواج الأمنية تقبض على شخص لترويجه 106 كيلو قات في عسير سلمان للإغاثة يوزّع 848 سلة غذائية في وادي خالد بلبنان تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الملك عبدالعزيز ضبط مواطن تلفظ بألفاظ خادشة للحياء في مكان عام بالرياض توقعات بأمطار رعدية متفاوتة الغزارة على معظم المناطق حتى الخميس صواعق رعدية وأمطار في سماء عرعر عبدالعزيز بن سعود يعتمد إستراتيجية الهيئة العليا للأمن الصناعي الجديدة إمارة تبوك عن مقطع الانهيار الأرضي: سلامة الأرواح أولوية وإغلاق الطريق احترازيًا بشكل فوري أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في الشمالية
ضبطت دوريات الأمن، بمنطقة الرياض، مواطنًا ظهر في محتوى مرئي يتلفظ بألفاظ خادشة للحياء في مكان عام.
وبحسب الأمن العام، جرى إيقاف المخالف، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وحث الأمن العام، المواطنين والمقيمين والزوار على الإبلاغ عن أي حالات أمنية أو طارئة بالاتصال على الرقمين (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و (999) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ.