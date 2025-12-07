ضبط مواطن تلفظ بألفاظ خادشة للحياء في مكان عام بالرياض

ضبطت دوريات الأمن، بمنطقة الرياض، مواطنًا ظهر في محتوى مرئي يتلفظ بألفاظ خادشة للحياء في مكان عام.

وبحسب الأمن العام، جرى إيقاف المخالف، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وحث الأمن العام، المواطنين والمقيمين والزوار على الإبلاغ عن أي حالات أمنية أو طارئة بالاتصال على الرقمين (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و (999) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ.