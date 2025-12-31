ضبط مواطن دخل بمركبته في فياض وروضات محمية الملك عبدالعزيز

رياحٌ شديدة على منطقة حائل حتى المساء ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي في السعودية بنسبة 34.5% في الربع الثالث 2025 تعليم الباحة يُطلق خدمة الهاتف الإرشادي والاستشاري حصة الاقتصاد الرقمي من الناتـج المحلي الإجمالي للسعودية 16.0% لعام 2024 السديس يطّلع على منظومة الشاشات التفاعلية لإجابة السائلين بالمسجد النبوي موسكو تعلن توسيع المنطقة العازلة في أوكرانيا وزيلينسكي يتوعد إشعال الفحم والحطب في الأماكن المغلقة خطر يهدد الأرواح رياح وأتربة على منطقة تبوك حتى السادسة مساء بعد تأجيل لسنوات.. التضخم يقفز بأسعار طرق إيطاليا السريعة في 2026 مصادرة كميات من الدواجن قبل بيعها للمستهلكين بجازان
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لدخوله بمركبته في الفياض والروضات في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المركبات والسيارات في الفياض والروضات البرية المحمية تصل إلى (2,000) ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.