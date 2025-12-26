Icon

ضبط مواطن دخل مركبته في الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز

الجمعة ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٦ مساءً
ضبط مواطن دخل مركبته في الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز
المواطن - فريق التحرير

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لدخوله بمركبته في الفياض والروضات في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، واتخذت الإجراءات النظامية بحقه.

وقالت القوات الخاصة للأمن البيئي عبر منصة إكس، إن عقوبة دخول المركبات والسيارات في الفياض والروضات البرية المحمية تصل إلى 2,000 ريال.

وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

