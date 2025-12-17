Icon

ضبط مواطن رعى 30 متنًا من الإبل في محمية طبيعية

الأربعاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٤١ مساءً
ضبط مواطن رعى 30 متنًا من الإبل في محمية طبيعية
المواطن - واس

‏‎ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (30) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وطبقت الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

