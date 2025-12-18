Icon

ضبط مواطن رعى 36 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز Icon لقطات لأمطار وثلوج حائل Icon متعب بن عبدالله يزور موهبة ويطّلع على مسيرة دعم الموهوبين Icon ضبط مواطن نقل حطبًا محليًا في الرياض Icon إصدار أول ترخيص لتجربة الغوص مع القرش في محمية رأس حاطبة Icon قصة مُعلّم من الشمالية يجوب العالم لتعليم اللغة العربية على مدى 3 عقود Icon طيران ناس يطلق برنامجًا لتعليم العربية لموظفيه من 70 جنسية ويرعى نشرها دوليًا Icon الإطلالات الجبلية بالمدينة المنورة.. مقوّمات طبيعية تدعم صناعة الوجهات السياحية Icon مركز 911 يستعرض تجربة حية عبر تقنية الواقع لزوّار معرض واحة الأمن Icon ارتفاع عدد المراكز اللوجستية في السعودية إلى 23 مركزًا في 2024 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ضبط مواطن رعى 36 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز

الخميس ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٥٩ مساءً
ضبط مواطن رعى 36 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (36) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وطبقت الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
ضبط مواطن رعى 5 متون من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز

ضبط مواطن رعى 5 متون من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز

ضبط مواطن رعى 10 متون من الإبل في محمية عروق بني معارض

ضبط مواطن رعى 10 متون من الإبل في محمية عروق بني معارض

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد