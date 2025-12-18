ضبط مواطن رعى 36 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز لقطات لأمطار وثلوج حائل متعب بن عبدالله يزور موهبة ويطّلع على مسيرة دعم الموهوبين ضبط مواطن نقل حطبًا محليًا في الرياض إصدار أول ترخيص لتجربة الغوص مع القرش في محمية رأس حاطبة قصة مُعلّم من الشمالية يجوب العالم لتعليم اللغة العربية على مدى 3 عقود طيران ناس يطلق برنامجًا لتعليم العربية لموظفيه من 70 جنسية ويرعى نشرها دوليًا الإطلالات الجبلية بالمدينة المنورة.. مقوّمات طبيعية تدعم صناعة الوجهات السياحية مركز 911 يستعرض تجربة حية عبر تقنية الواقع لزوّار معرض واحة الأمن ارتفاع عدد المراكز اللوجستية في السعودية إلى 23 مركزًا في 2024
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (36) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وطبقت الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.