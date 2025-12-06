شاهد.. رصد طائر الحسون الصحراوي في منطقة الحدود الشمالية المنافذ الجمركية تسجّل 1205 حالة ضبط خلال أسبوع أمير جازان يعزي محافظ العارضة في وفاة عمه “عاش سلمان يا بلادي” تشعل الوادي.. ليلة فنية في أجواء الدرعية الساحرة أتربة مُثارة ورياح نشطة على محافظة الجموم شاهد.. رصد سديم “رأس الحصان” في سماء القصيم ضبط مواطن مخالف أشعل النار في محمية طويق الطبيعية وزارة الدفاع تحصد جائزة أفضل تواصل استراتيجي بقمة ICON 2025 39 ألف مهمة تطوعية و19 ألف متطوع في الحرمين الشريفين ضبط 19790 مخالفًا بينهم 15 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف والأمانة
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في محمية طويق الطبيعية، وطُبّقت الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية غرامة تصل إلى (3,000) ريال، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.