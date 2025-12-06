Icon

شاهد.. رصد طائر الحسون الصحراوي في منطقة الحدود الشمالية Icon المنافذ الجمركية تسجّل 1205 حالة ضبط خلال أسبوع Icon أمير جازان يعزي محافظ العارضة في وفاة عمه Icon “عاش سلمان يا بلادي” تشعل الوادي.. ليلة فنية في أجواء الدرعية الساحرة Icon أتربة مُثارة ورياح نشطة على محافظة الجموم Icon شاهد.. رصد سديم “رأس الحصان” في سماء القصيم Icon ضبط مواطن مخالف أشعل النار في محمية طويق الطبيعية Icon وزارة الدفاع تحصد جائزة أفضل تواصل استراتيجي بقمة ICON 2025 Icon 39 ألف مهمة تطوعية و19 ألف متطوع في الحرمين الشريفين Icon ضبط 19790 مخالفًا بينهم 15 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف والأمانة Icon

ضبط مواطن مخالف أشعل النار في محمية طويق الطبيعية

السبت ٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٠٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في محمية طويق الطبيعية، وطُبّقت الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية غرامة تصل إلى (3,000) ريال، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

