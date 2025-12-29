جامعة الباحة تعلن فتح التسجيل في “هاكاثون نورة” انخفاض سعر الذهب في المعاملات الفورية ضبط مواطن مخالف بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية درجات الحرارة بالمملكة.. جازان الأعلى بـ31 مئوية وحائل الأدنى “البيئة” تطلق حملة “ضمانك المحلي” لتعزيز الممارسات الزراعية تنبيه من تقلبات جوية وأتربة مثارة على تبوك طرح 24 مشروعًا عبر منصة استطلاع تنبيه من رياح شديدة على منطقة حائل حساب المواطن يوضح طريقة وخطوات “تعريف السكن الجامعي” تدريب 320 مراقبًا ميدانيًّا في مبادرة “رافد الحرمين”
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (20) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة، وستُعامَل جميع البلاغات بسريّة تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.