الثلاثاء ٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٣١ مساءً
ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة بمنطقة تبوك
المواطن - فريق التحرير

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بمنطقة تبوك، بحوزته حطب محلي، وسلمت المضبوطات لجهة الاختصاص.

ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق ونقل الفحم والحطب المحليين داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر بطرق غير نظامية عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.
وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

