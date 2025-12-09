أمانة العاصمة المقدسة تفعّل خطط الطوارئ للتعامل مع الحالة المطرية لقطات مذهلة توثق الحالة المطرية على حائل حريق مبنى في جاكرتا يودي بحياة 22 شخصًا سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10699 نقطة أمريكا تفرض عقوبات على جهات اتهمتها بتأجيج الحرب في السودان ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة بمنطقة تبوك ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس جمهورية إندونيسيا ولي العهد يرعى حفل افتتاح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط طرح 24 مشروعًا عبر منصة استطلاع منها مشروع لتحفيز السوق العقاري قرارات من تنظيم الإعلام بحق 9 أشخاص لمخالفتهم لائحة النشر الإلكتروني
ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بمنطقة تبوك، بحوزته حطب محلي، وسلمت المضبوطات لجهة الاختصاص.
ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق ونقل الفحم والحطب المحليين داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر بطرق غير نظامية عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.
وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.