ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة في محمية الملك عبدالعزيز الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك بوتان المساحة الجيولوجية: لا خسائر جراء الهزة الأرضية بالشرقية أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل حتى المساء لقطات توثق الخباري وتشكُّل بحيرات مياه الأمطار جنوب طريف ثروة المليارديرات في السعودية تنمو 113% خلال 2025 توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد على 7 مناطق هزة أرضية بقوة 4 درجات في المنطقة الشرقية وظائف شاغرة لدى شركة صدارة للكيميائيات وظائف شاغرة في شركة ساتورب
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وطُبِّقت الإجراءات النظامية بحقه.
وأوضحت القوات أن عقوبة مخالفة التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية دون ترخيص غرامة تصل إلى (3,000) ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.