Icon

ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة في محمية الملك عبدالعزيز Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك بوتان Icon المساحة الجيولوجية: لا خسائر جراء الهزة الأرضية بالشرقية Icon أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل حتى المساء  Icon لقطات توثق الخباري وتشكُّل بحيرات مياه الأمطار جنوب طريف Icon ثروة المليارديرات في السعودية تنمو 113% خلال 2025 Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد على 7 مناطق Icon هزة أرضية بقوة 4 درجات في المنطقة الشرقية Icon وظائف شاغرة لدى شركة صدارة للكيميائيات Icon وظائف شاغرة في شركة ساتورب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة في محمية الملك عبدالعزيز

الأربعاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢٩ مساءً
ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة في محمية الملك عبدالعزيز
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وطُبِّقت الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضحت القوات أن عقوبة مخالفة التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية دون ترخيص غرامة تصل إلى (3,000) ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بمحمية الملك عبدالعزيز

ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بمحمية الملك عبدالعزيز

ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز

ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بمحمية الملك عبدالعزيز
السعودية اليوم

ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن...

السعودية اليوم
ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز
السعودية اليوم

ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم دون ترخيص...

السعودية اليوم