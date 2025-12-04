Icon

برعاية وزير الداخلية.. اللواء العنزي يشهد حفل تكريم متقاعدي الأفواج الأمنية Icon الدعم السريع يحتجز الناجين من حصار الفاشر مقابل فدى ضخمة Icon فيصل بن فرحان ورئيس وزراء قطر يرأسان اجتماع اللجنة التنفيذية في الرياض Icon السعودية تدخل موسوعة غينيس كأكبر عدد من المشاهدين لدروس مباشرة عن التطوع Icon طرح فرص استثمارية في متنزه البيضاء الوطني بالمدينة المنورة Icon طيران ناس يحتفل بتدشين رحلاته المباشرة بين الدمام وطريف Icon تطور مفاجئ في الحالة الصحة لـ حياة الفهد Icon إطلاق أول خدمة غسيل كلوي متنقل داخل السجون السعودية Icon إيرادات القطاع غير الربحي ترتفع إلى 73.1 مليار ريال بنسبة نمو 22% خلال 2024 Icon تخصيص يوم الثلاثاء للدراسة والعمل عن بُعد في جامعة الأمير سلطان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
طُبّقت الإجراءات النظامية بحقه

ضبط مواطن نقل حطبًا محليًا في الرياض 

الخميس ٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٢٤ مساءً
ضبط مواطن نقل حطبًا محليًا في الرياض 
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لنقله مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في منطقة الرياض، وطُبّقت الإجراءات النظامية بحقه، وسُلّمت الكميات المضبوطة للجهة المختصة.

وأوضحت القوات أن عقوبة نقل الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
انطلاق فعاليات “بلاك هات” 2025 في الرياض.. بمشاركة تتجاوز 50 ألف مختص

انطلاق فعاليات “بلاك هات” 2025 في الرياض.. بمشاركة تتجاوز 50 ألف مختص

برعاية الملك سلمان.. الرياض تستضيف المؤتمر الدولي لسوق العمل

برعاية الملك سلمان.. الرياض تستضيف المؤتمر الدولي لسوق العمل

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انطلاق فعاليات “بلاك هات” 2025 في الرياض.. بمشاركة تتجاوز 50 ألف مختص
السعودية اليوم

انطلاق فعاليات “بلاك هات” 2025 في الرياض.....

السعودية اليوم
برعاية الملك سلمان.. الرياض تستضيف المؤتمر الدولي لسوق العمل
السعودية اليوم

برعاية الملك سلمان.. الرياض تستضيف المؤتمر الدولي...

السعودية اليوم