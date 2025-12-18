ضبط مواطن نقل حطبًا محليًا في الرياض إصدار أول ترخيص لتجربة الغوص مع القرش في محمية رأس حاطبة قصة مُعلّم من الشمالية يجوب العالم لتعليم اللغة العربية على مدى 3 عقود طيران ناس يطلق برنامجًا لتعليم العربية لموظفيه من 70 جنسية ويرعى نشرها دوليًا الإطلالات الجبلية بالمدينة المنورة.. مقوّمات طبيعية تدعم صناعة الوجهات السياحية مركز 911 يستعرض تجربة حية عبر تقنية الواقع لزوّار معرض واحة الأمن ارتفاع عدد المراكز اللوجستية في السعودية إلى 23 مركزًا في 2024 الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة جازان حتى المساء استقرار أسعار الذهب اليوم
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لنقله (5) أمتار مكعبة من الحطب المحلي في منطقة الرياض، وطُبِّقت الإجراءات النظامية بحقه، وسُلمت الكميات المضبوطة للجهة المختصة.
وأوضحت القوات أن عقوبة نقل الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.