Icon

وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان Icon وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي Icon الأخضر يفوز على منتخب عمان في كأس العرب Icon انعقاد مؤتمر “رالي طويق” للسيارات الكلاسيكية للكشف عن مسار النسخة الجديدة Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه Icon وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين Icon وظائف هندسية شاغرة لدى شركة PARSONS Icon وظائف شاغرة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon وظائف إدارية شاغرة بـ البنك الإسلامي Icon ختام مزاد نادي الصقور السعودي 2025 بمبيعات إجمالية 6.4 ملايين ريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ضبط مواطن نقل حطبًا محليًا في المدينة المنورة

الثلاثاء ٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٣٥ مساءً
ضبط مواطن نقل حطبًا محليًا في المدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لنقله (18) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في منطقة المدينة المنورة، وطُبّقت الإجراءات النظامية بحقه، وسُلّمت الكميات المضبوطة للجهة المختصة.

وأوضحت القوات أن عقوبة نقل الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16.000) ريال لكل متر مكعب، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
حرس الحدود ينقذ طفلة من الغرق أثناء ممارسة السباحة بالمدينة المنورة

حرس الحدود ينقذ طفلة من الغرق أثناء ممارسة السباحة بالمدينة المنورة

إنقاذ شخصين من تجمعات مياه في وادي القناة بالمدينة المنورة

إنقاذ شخصين من تجمعات مياه في وادي القناة بالمدينة المنورة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تخصصي المدينة المنورة يستأصل ورمًا عضليًا داخل جدار المثانة بـ المنظار الأحادي
السعودية اليوم

تخصصي المدينة المنورة يستأصل ورمًا عضليًا داخل...

السعودية اليوم
حرس الحدود ينقذ طفلة من الغرق أثناء ممارسة السباحة بالمدينة المنورة
السعودية اليوم

حرس الحدود ينقذ طفلة من الغرق أثناء...

السعودية اليوم
إنقاذ شخصين من تجمعات مياه في وادي القناة بالمدينة المنورة
السعودية اليوم

إنقاذ شخصين من تجمعات مياه في وادي...

السعودية اليوم
ضبط مخالف لتخزينه حطبًا محليًا في المدينة المنورة
السعودية اليوم

ضبط مخالف لتخزينه حطبًا محليًا في المدينة...

السعودية اليوم
ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة في المدينة المنورة
السعودية اليوم

ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة في المدينة...

السعودية اليوم