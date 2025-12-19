ضبط وافد حاول دخول السعودية بطريقة غير مشروعة

ضبطت المديرية العامة للجوازات، في منطقة جازان، ممثلة في جوازات مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي، وافدًا من الجنسية اليمنية؛ وذلك لمحاولته دخول المملكة بطريقة غير مشروعة.

وأوضحت المديرية عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أنه تم استكمال الإجراءات النظامية بحق الوافد المخالف، تمهيدًا لإحالته إلى الجهات المختصة لتطبيق الأنظمة بحقه.