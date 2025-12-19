إلغاء قانون قيصر يفتح مرحلة جديدة لتعافي الاقتصاد السوري بدعم دبلوماسي سعودي ضباب على القريات وطبرجل حتى العاشرة صباحًا الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس العرب قتلى وجرحى في هجوم بقنابل وسكين بمحطتي مترو بتايوان ضبط وافد حاول دخول السعودية بطريقة غير مشروعة سلمان للإغاثة يوزّع 1.269 سلة غذائية في صور اللبنانية الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم كأس العرب 2025 النقل العام بالرياض يعلن عن تذاكر سنوية وفصلية جديدة سلمان للإغاثة يُقيم مخيمًا جديدًا لإيواء مئات الأسر التي فقدت منازلها في قطاع غزة غدًا بداية نجم “القلب” ثاني نجوم المربعانية ويستمر 13 يومًا
ضبطت المديرية العامة للجوازات، في منطقة جازان، ممثلة في جوازات مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي، وافدًا من الجنسية اليمنية؛ وذلك لمحاولته دخول المملكة بطريقة غير مشروعة.
وأوضحت المديرية عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أنه تم استكمال الإجراءات النظامية بحق الوافد المخالف، تمهيدًا لإحالته إلى الجهات المختصة لتطبيق الأنظمة بحقه.