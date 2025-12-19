Icon

إلغاء قانون قيصر يفتح مرحلة جديدة لتعافي الاقتصاد السوري بدعم دبلوماسي سعودي Icon ضباب على القريات وطبرجل حتى العاشرة صباحًا Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس العرب Icon قتلى وجرحى في هجوم بقنابل وسكين بمحطتي مترو بتايوان Icon ضبط وافد حاول دخول السعودية بطريقة غير مشروعة Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.269 سلة غذائية في صور اللبنانية Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم كأس العرب 2025 Icon النقل العام بالرياض يعلن عن تذاكر سنوية وفصلية جديدة Icon سلمان للإغاثة يُقيم مخيمًا جديدًا لإيواء مئات الأسر التي فقدت منازلها في قطاع غزة Icon غدًا بداية نجم “القلب” ثاني نجوم المربعانية ويستمر 13 يومًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ضبط وافد حاول دخول السعودية بطريقة غير مشروعة

الجمعة ١٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٢ مساءً
ضبط وافد حاول دخول السعودية بطريقة غير مشروعة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت المديرية العامة للجوازات، في منطقة جازان، ممثلة في جوازات مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي، وافدًا من الجنسية اليمنية؛ وذلك لمحاولته دخول المملكة بطريقة غير مشروعة.

وأوضحت المديرية عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أنه تم استكمال الإجراءات النظامية بحق الوافد المخالف، تمهيدًا لإحالته إلى الجهات المختصة لتطبيق الأنظمة بحقه.

قد يهمّك أيضاً
ضبط وافد لاستغلاله أطفال ونساء في التسول بالرياض

ضبط وافد لاستغلاله أطفال ونساء في التسول بالرياض

ضبط وافد يستغل الأطفال في التسول بجدة 

ضبط وافد يستغل الأطفال في التسول بجدة 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد