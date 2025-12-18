ضبط 1652 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، ضبط 1652 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في جميع مناطق المملكة.

ضبط مركبات مخالفة

وأوضح المرور، عبر حسابه في منصة إكس، أن ضبط المركبات المخالفة تم خلال تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، بمختلف مناطق المملكة.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بالجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.