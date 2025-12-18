الأمم المتحدة: انتهاكات في مخيم زمزم بدارفور ترقى لجرائم حرب انطلاق فعاليات مهرجان شتاء طنطورة بمحافظة العُلا السعودية: نتبنى دورًا محوريًا في تحسين أوضاع المهاجرين واللاجئين وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي ضبط 1652 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة الذهب يرتفع قرب ذروة قياسية المغرب يفوز على الأردن ويتوج بـ كأس العرب 2025 تحطم طائرة أثناء هبوطها بمطار في نورث كارولينا شرق أمريكا المغرب والأردن في نهائي كأس العرب.. التعادل 2-2 والاتجاه للأشواط الإضافية البلديات والإسكان تُقر اشتراطات ورش إصلاح وسائل النقل نهائي كأس العرب.. المغرب يتقدم على الأردن بهدف عالمي بالشوط الأول
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، ضبط 1652 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في جميع مناطق المملكة.
وأوضح المرور، عبر حسابه في منصة إكس، أن ضبط المركبات المخالفة تم خلال تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، بمختلف مناطق المملكة.
وأهابت الإدارة العامة للمرور بالجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.