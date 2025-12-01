ضبط 3 مخالفين لاستغلالهم الرواسب في تبوك

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية (3) مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب بمنطقة تبوك.

وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدتين تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها مواطن ومقيمَان من الجنسية الباكستانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ.