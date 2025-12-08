Icon

ضبط 4 مقيمين بحوزتهم حطب محلي في الشرقية 

الإثنين ٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٣٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

ضبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على (4) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق الفحم والحطب المحليين داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر بطرق غير نظامية عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.

وحثت الإدارة العامة للمجاهدين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

