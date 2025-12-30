ضبط 5 مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية ضبط 594 كيلو أسماك فاسدة في عسير الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من بوتين محافظ الأحساء يتوّج فريق تعليم المحافظة ببطولة الجهات الحكومية لكرة القدم ضوابط إصدار تأشيرات العمالة المنزلية للأعزب ضبط مواطن رعى 12 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز تحذير صحي: الجرعات الزائدة من الزنك قد تضر القلب والمناعة ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية طويق رياح شديدة على حائل حتى المساء لقطات لآثار احتراق العتاد وكميات الأسلحة الإماراتية المهربة عبر ميناء المكلا بعد الضربة السعودية
ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة (5) مقيمين من الجنسية المصرية مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وذلك لممارستهم الصيد دون تصريح، وبحوزتهم أسماك مصيدة، واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.