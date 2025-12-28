ضبط 6,491 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع

نفذت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة حملة ميدانية شاملة لضبط الدراجات الآلية المخالفة، وذلك خلال الفترة من الأحد 21 ديسمبر 2025م إلى السبت 27 من الشهر ذاته.

وأسفرت الحملة عن ضبط 6,491 دراجة مخالفة، تصدّرتها منطقة الرياض بـ 3,002 دراجة، تلتها محافظة جدة بـ 1,850 حالة، ثم المنطقة الشرقية بـ 611 حالة، فيما سجّلت جازان 300 مخالفة، والطائف 130.

وأكدت الإدارة العامة للمرور استمرار الجهود الرقابية في رصد المخالفات المتعلقة بالدراجات الآلية، والتشديد على الالتزام بالأنظمة والتعليمات حرصًا على سلامة مستخدمي الطريق.