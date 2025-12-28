Icon

ترامب يهاتف بوتين قبل استقبال زيلينسكي Icon ضبط 6,491 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon القبض على مواطن لنقله مخالفًا لنظام أمن الحدود في جازان  Icon 227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الصقور في يومه الرابع Icon دوري روشن.. الجولة الـ 12 تنطلق غدًا وسط إثارة وترقب جماهيري Icon ضبط متجرين إلكترونيين لتأخرهما في تسليم المنتجات وغرامة مالية بحقهما Icon ما هي خدمة التفويض لدفع رواتب العمالة المنزلية؟ مساند توضح Icon الأجواء الباردة والسحب المنخفضة ترسم الجمال في سماء طريف Icon تحت الصفر.. موجة باردة على الشمالية الأربعاء والخميس Icon اكتشاف مركب بكتيري يحمي الجسم من مرض السكري Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ضبط 6,491 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع

الإثنين ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠٣ صباحاً
ضبط 6,491 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نفذت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة حملة ميدانية شاملة لضبط الدراجات الآلية المخالفة، وذلك خلال الفترة من الأحد 21 ديسمبر 2025م إلى السبت 27 من الشهر ذاته.

وأسفرت الحملة عن ضبط 6,491 دراجة مخالفة، تصدّرتها منطقة الرياض بـ 3,002 دراجة، تلتها محافظة جدة بـ 1,850 حالة، ثم المنطقة الشرقية بـ 611 حالة، فيما سجّلت جازان 300 مخالفة، والطائف 130.

قد يهمّك أيضاً
ضبط 4830 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع

ضبط 4830 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع

ضبط 6910 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع

ضبط 6910 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع

وأكدت الإدارة العامة للمرور استمرار الجهود الرقابية في رصد المخالفات المتعلقة بالدراجات الآلية، والتشديد على الالتزام بالأنظمة والتعليمات حرصًا على سلامة مستخدمي الطريق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد